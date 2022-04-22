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    Afyonkarahisar'dan ülke genelini dolandırdılar

    İnternet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.
    • 22.04.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 09:42
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    Afyonkarahisar'dan ülke genelini dolandırdılar

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında kentte 'çağrı merkezi' adıyla faaliyet gösteren iş yerini takibe aldı.

    Ekipler, çağrı merkezinden telefonla aradıkları esnaftan internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle para talep eden şüphelileri tespit etti.

    Ülke genelinde 5 bin 321 esnafın toplam 1 milyon 271 bin lirasının dolandırıldığını belirleyen ekipler, salı günü kentte 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    9 şüpheli yakalandı, paralarına el konuldu

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A. ve A.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

    Şüphelilerin 3 banka ile 3 ödeme kuruluşu hesabındaki paralarına da el koyuldu.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Afyonkarahisar dan ülke genelini dolandırdılar #1

    5’i tutuklandı

    Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

    4 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

    Afyonkarahisar dan ülke genelini dolandırdılar #2

    Tutuklananlardan biri sendika temsilcisi

    DHA’nın haberine göre tutuklanan 5 şüpheliden Muhittin Ok’un, Afyonkarahisar Belediyesi'nde Mezarlık Birim Sorumlusu ve Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi olduğu belirlendi.

    Afyonkarahisar dan ülke genelini dolandırdılar #3

    Afyonkarahisar dan ülke genelini dolandırdılar #4


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