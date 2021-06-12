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- Ağır ceza hakimi Buket Demirel yaşamını yitirdi
Ağır ceza hakimi Buket Demirel yaşamını yitirdi
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel'in evine gelen yakınları, cansız bedeniyle karşılaştı.
- AA
- 12.06.2021 - 16:13
Başkent'in Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel'in, bu sabah yakınları tarafından cansız bedeni bulundu.
Görev süresince tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen 54 yaşındaki Demirel'in, kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Hakim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.