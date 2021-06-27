Ağrı Dağı'nda taş ve çamur seli

Dağın yüksek kesimlerinde bulunan karların erimesi sonucu oluşan kaya, taş ve çamur selini gören vatandaşlar hayrete düştü.

Bölgede hava sıcaklığının artması ile birlikte Ağrı Dağı’nda bulunan Cehennem Deresi bölgesinde bulunan kar ve buz kütlelerinin patladıktan sonra erimesi, yüksek kesimlerde bulunan kaya, taş ve çamur seli ovaya kadar indi.

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yenidoğan köyü sakinleri, bu olayın 4-5 yılda bir yaşandığını belirtti.

Yaşanan bu doğa olayı karşısında tedirgin olan köylüler, köprü üzerinde olayı izlerken hem korktu hem de tedirgin oldular.

"AĞRI DAĞI RESMEN KAYA VE TAŞ KUSTU"

Ağrı Dağı’nın resmen kustuğunu belirten köylüler, daha önceki yıllarda da Ağrı Dağı üzerinde bulunan kar kütleleri ve buzullarının erimesiyle çamur selinin sürüklediği kaya ve taşların tarlalara zarar verdiğini açıkladılar.

Yaşanan bu doğa olayını izleyen vatandaş ve köylüler ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.













