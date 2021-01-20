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- Ağrı polisi, 480 kilo kaçak tütüne el koydu
Ağrı polisi, 480 kilo kaçak tütüne el koydu
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 480 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
- AA
- 20.01.2021 - 21:43
- Güncelleme : 20.01.2021 - 21:53
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün mamulleri kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
480 KİLO KAÇAK TÜTÜN BULUNDU
Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 1350 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 450 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron ve 130 kilogram ambalaj paketli bandrolsüz tütünün yanı sıra her biri 5 kilogramlık şeffaf poşetlerde yer alan 450 kilogram açık tütün, 30 kilogram sigara sarımında kullanılan filtre ile 100 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 zanlı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Ağrı polisi, 480 kilo kaçak tütüne el koydu