Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 480 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün mamulleri kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

480 KİLO KAÇAK TÜTÜN BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 1350 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 450 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron ve 130 kilogram ambalaj paketli bandrolsüz tütünün yanı sıra her biri 5 kilogramlık şeffaf poşetlerde yer alan 450 kilogram açık tütün, 30 kilogram sigara sarımında kullanılan filtre ile 100 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 zanlı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Ağrı polisi, 480 kilo kaçak tütüne el koydu