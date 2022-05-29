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    Ağrı polisinden kaçakçılara darbe

    Kent genelinde 5 ayda yapılan operasyonlar sonucu 45 milyon değerinde kaçak sigara, nargile tütünü, cep telefonu, emtia malzemesi gibi çok sayıda ürün ele geçirildi.
    • 29.05.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 13:42
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    Ağrı polisinden kaçakçılara darbe

    Ağrı polisi; kaçakçılık suçlarına ilişkin 2022 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında yapılan çalışmaların bilançosunu açıkladı.

    5 aylık operasyonlar kapsamında kaçakcılara darbe vuruldu.

    45 milyon liralık malzeme ele geçirildi

    Buna göre; piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 81 bin 442 paket sigara, yaklaşık değeri 150 bin TL olan 417,375 kilogram nargile tütünü, piyasa değeri yaklaşık 66 bin TL olan 14 adet cep telefonu, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 601 bin 843 adet emtia malzemesi, piyasa değeri yaklaşık 63 bin TL olan bin 260 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 420 adet ilaç ve 16 bin 626 litre kaçak akaryakıt bulundu.

    El konulan malzemelerin toplam değerinin 45 milyon TL olduğu belirlendi.

    Ağrı polisinden kaçakçılara darbe ViDEO

    Ağrı polisinden kaçakçılara darbe #1

    Mali suçlar ve FETÖ

    Öte yandan mali suçlar çerçevesinde yürütülen uzun soluklu tefecilik soruşturması kapsamında yapılan operasyonda ise 535 bin TL tutarında 11 adet senet, 6 adet tapu evrakı ele geçirildi.

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda da 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Organize suç örgütleri ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda ise 1 adet AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve 5 adet fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında 6136 SKM kapsamında işlem yapıldı.

    120 şüpheliye işlem yapıldı

    İHA'nın haberine göre KOM Şube Müdürlüğü, mücadelesi ile görevli olan suçlar kapsamında yapılan çalışmalarda 5 aylık süre içinde 120 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

    Ağrı polisinden kaçakçılara darbe #2

    Ağrı polisinden kaçakçılara darbe #3

    Ağrı polisinden kaçakçılara darbe #4


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