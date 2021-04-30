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- Ağrı'da 153 kilo afyon sakızı ele geçirildi
Ağrı'da 153 kilo afyon sakızı ele geçirildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 30.04.2021 - 01:30
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışması sonucunda İran'dan giriş yapan ceviz yüklü bir tırı durdurdu.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararının ardından ekipler, dorse de ceviz dolu çuvalları aşağıya indirerek detaylı arama yaptı.
CEVİZ KABUKLARININ İÇİNE GİZLEDİLER
Ekipler, 87 çuval içerisinde ceviz kabuklarına gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, Ö.K. ve A.H. adliyeye sevk edildi.