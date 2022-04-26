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    Ağrı'da 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.F.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • 26.04.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 15:24
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    Ağrı'da 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Ağrı'nın Fırat Mahallesi'ndeki Vali Kutlu Aktaş Sanayi Sitesi'nde iş yerini açan esnaf, karşıdaki metruk binada bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cesedi metruk binadan çıkarıldı

    Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset, savcının incelemesinin ardından Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Madde bağımlısı olduğu iddia edildi

    Yapılan çalışmalar neticesinde cesedin, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ö. F. Y.'ye ait olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ağrı da 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu #1

    Ağrı da 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu #2


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