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    Ağrı'da 18 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

    Evden çıkan ve sonrasında geri dönmeyen Kerim Sankur, evlerinin kilerinde keser ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:25
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    Ağrı'da 18 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

    Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyünde yaşayan Kerim Sankur (18), dün gece saatlerinde kilerin anahtarını alıp evden çıktı ve geri dönmedi.

    Telaşlı aile, oğullarını aramak için dışarı çıktı.

    KİLERDE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

    Kerim'i kilerde kanlar içinde bulan ailesi, jandarmaya haber verdi.

    BIÇAK VE KESER DARBELERİ TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, Kerim'in bıçak ve keser darbeleriyle öldürüldüğünü belirledi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ağrı da 18 yaşındaki genç cinayete kurban gitti #1

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