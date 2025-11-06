Ağrı'da 4 göçmen kaçakçılığı organizatör tutuklandı

- Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
- Beş göçmen kaçakçılığı organizatöründen 4'ü tutuklandı.
- Bir organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ağrı'da düzensiz göç ile mücadele...
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
5 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
4 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 organizatörden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.