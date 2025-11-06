Abone ol: Google News

Ağrı'da 4 göçmen kaçakçılığı organizatör tutuklandı

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 5 organizatörden 4'ü tutuklandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 20:55
Ağrı'da 4 göçmen kaçakçılığı organizatör tutuklandı
  • Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
  • Beş göçmen kaçakçılığı organizatöründen 4'ü tutuklandı.
  • Bir organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı'da düzensiz göç ile mücadele... 

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

5 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 organizatörden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa Haberleri