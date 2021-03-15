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    Ağrı’da 4 milyon lira dolandıran sahte altın çetesi çökertildi

    Sahte altın satma yoluyla vatandaşları 4 milyon lira dolandıran şahıslar hakkında ekipler harekete geçti. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 26 şüpheliden, 22'si gözaltına alındı.
    • AA
    • 15.03.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 17:36
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    Ağrı’da 4 milyon lira dolandıran sahte altın çetesi çökertildi

    Ağrı’da sahte altın üretimi ve satışı yapan çete hakkında ihbar olan Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    Vatandaşları dolandıran şahıslar hakkında çalışmalar başlatıldı.

    Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.

    ÖNCE GERÇEK ALTIN SATILDI

    Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahısların, vatandaşlara önce gerçek altın satarak güven kazandıkları, sonrasında ise sahte altınları sattıkları öğrenildi.

    Yaklaşık 4 milyon liralık altın satarak vatandaşları dolandıran 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

    Ağrı’da 4 milyon lira dolandıran sahte altın çetesi çökertildi #1

    22 ZANLI YAKALANDI

    Alınan karar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    İl merkezi ve ilçelerindeki bazı adreslere operasyon yapıldı, 22 zanlı yakalandı.

    Ağrı’da 4 milyon lira dolandıran sahte altın çetesi çökertildi #2

    ARAMA YAPILDI

    Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine arama yapıldı.

    Aramalar neticesinde, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi.

    Ağrı’da 4 milyon lira dolandıran sahte altın çetesi çökertildi VİDEO

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Soruşturma kapsamında 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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