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- Ağrı’da 4 milyon lira dolandıran sahte altın çetesi çökertildi
Ağrı’da 4 milyon lira dolandıran sahte altın çetesi çökertildi
- AA
- 15.03.2021 - 17:35
- Güncelleme : 15.03.2021 - 17:36
Ağrı’da sahte altın üretimi ve satışı yapan çete hakkında ihbar olan Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Vatandaşları dolandıran şahıslar hakkında çalışmalar başlatıldı.
Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.
ÖNCE GERÇEK ALTIN SATILDI
Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahısların, vatandaşlara önce gerçek altın satarak güven kazandıkları, sonrasında ise sahte altınları sattıkları öğrenildi.
Yaklaşık 4 milyon liralık altın satarak vatandaşları dolandıran 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
22 ZANLI YAKALANDI
Alınan karar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
İl merkezi ve ilçelerindeki bazı adreslere operasyon yapıldı, 22 zanlı yakalandı.
ARAMA YAPILDI
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine arama yapıldı.
Aramalar neticesinde, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi.
Ağrı’da 4 milyon lira dolandıran sahte altın çetesi çökertildi VİDEO
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.