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- Ağrı'da 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi
Ağrı'da 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu araçta 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi.
- İHA
- 23.05.2021 - 01:49
Ağrı’da yapılan operasyonda durdurulan kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonu Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.
EROİNLER KÖPÜK KUTULARIN İÇİNDE BULUNDU
Ele geçirilen eroinler, kargo aracının içindeki aramalarda medikal sanayinde kullanılan büyük boy beyaz renkli toplam 5 adet köpük kutusunun içerisinde bulundu.
Şüpheliler M.Ç, E.Y, T.Y ,İ.U hakkında işlem yapılmış, şüpheli şahıslardan E,Y , İ.U çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
M.Ç, T,Y ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.