Ağrı'da 400 bin büyükbaş için şap aşısı seferberliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce şap hastalığına karşı aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında 400 bin büyükbaş aşılanacak.

Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlemler art arda geliyor. Hayvancılığın yoğun yapıldığı Doğu Anadolu'da birçok hayvan pazarı ve benzer alanlar kapatıldı. Bunun yanında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce şap hastalığına karşı aşılama ve dezenfeksiyon seferberliği başlatıldı. 400 bin büyükbaş aşılanacak SAT-2 serotipi hastalığına karşı köylere giden ekipler, büyükbaşları aşılarken, ahırlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Hastalığa karşı Ağrı'da 400 bin hayvanın aşılanacağı belirtildi. Aşılama yaptırmayan hayvan sahiplerine de 46 bin lira ceza kesileceği kaydedildi.