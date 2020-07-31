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- Ağrı'da 50 küçükbaş kurbanlık, ahırdan kaçtı
Ağrı'da 50 küçükbaş kurbanlık, ahırdan kaçtı
Bayram namazından sonra ahıra gelen vatandaş, beklemediği bir durumla karşılaştı.
- AA
- 31.07.2020 - 14:09
Ağrı'da kiralık ahırında, vatandaşların küçükbaş kurbanlıklarının günlük bakımını yapan Nizamettin Güven, hayvanların geceyi serin geçirmesi için ahırın kapısını açık bırakıp, önüne tahta yerleştirdi.
Güven, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra ahırda kurbanlıkları göremedi. Bunun üzerine, hayvan sahipleriyle arazide arama çalışması başlatıldı.
HAYVANLARI 1 SAAT ARADILAR
Kurbanlıklar, Ağrı-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki arazide yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.
Güven, ahırdan kaçan kurbanlıkları uzun süre aradıklarını belirterek, hayvanları arazide bulduklarında büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.
Ağrı'da ahırdan kaçan 50 küçükbaş kurbanlık arazide bulundu ViDEO