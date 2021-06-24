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- Ağrı'da 9 yaşındaki Ayşegül'ün üzerine kaynar su döküldü
Ağrı'da 9 yaşındaki Ayşegül'ün üzerine kaynar su döküldü
Çaydanlığın dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Ayşegül Bayram, tedavi altına alındı.
- AA
- 24.06.2021 - 16:05
- Güncelleme : 24.06.2021 - 17:08
Ağrı'da yaşayan Ayşegül Bayram, talihsiz bir kaza yaşadı.
Eleşkirt ilçesinin Yağmurlu köyünde ikamet eden Bayram, ocaktaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yandı.
İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU
Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki Bayram, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
Sağ kolu ve iki ayağının çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan Bayram'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Ağrı'da 9 yaşındaki Ayşegül'ün üzerine kaynar su döküldü ViDEO