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    Ağrı'da 9 yaşındaki Ayşegül'ün üzerine kaynar su döküldü

    Çaydanlığın dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Ayşegül Bayram, tedavi altına alındı.
    • AA
    • 24.06.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 17:08
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    Ağrı'da 9 yaşındaki Ayşegül'ün üzerine kaynar su döküldü

    Ağrı'da yaşayan Ayşegül Bayram, talihsiz bir kaza yaşadı.

    Eleşkirt ilçesinin Yağmurlu köyünde ikamet eden Bayram, ocaktaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yandı.

    İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

    Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki Bayram, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

    Sağ kolu ve iki ayağının çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan Bayram'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

    Ağrı'da 9 yaşındaki Ayşegül'ün üzerine kaynar su döküldü ViDEO

    Ağrı da 9 yaşındaki Ayşegül ün üzerine kaynar su döküldü #1

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