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    Ağrı’da akrabalar arasında kavga: 3 ölü

    Kız alıp verme meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Jandarma, kavganın olduğu köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 13:02
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    Ağrı’da akrabalar arasında kavga: 3 ölü

    Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgedik köyünde yaşayan akraba aileler arasında, kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

    Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

    Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.

    Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanelere kaldırıldı.

    Ağrı’da akrabalar arasında kavga: 3 ölü #1

    Ağrı’da akrabalar arasında kavga: 3 ölü #2

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