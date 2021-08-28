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- Ağrı'da arazide bulduğu cismi açmak istedi, yaşamını yitirdi
Ağrı'da arazide bulduğu cismi açmak istedi, yaşamını yitirdi
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde arazide bulduğu cismiin elinde patladığı Mehmet Turan öldü, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan ise yaralandı.
- İHA
- 28.08.2021 - 16:03
- Güncelleme : 28.08.2021 - 16:04
Ağrı'da bugün sabah saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyü Çoban mezrasında meydana gelen olayda hayvanlarını otlatan Mehmet Turan, arazide yabancı bir cisim bularak evine götürdü.
BULDUĞU YABANCI CİSMİ EVİNE GÖTÜRDÜ
Mehmet Turan'ın evde açmaya çalıştığı cisim bir anda patladı.
Mehmet Turan, hayatını kaybederken, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan yaralandı.
AÇMAYA ÇALIŞIRKEN BİR ANDA PATLADI, HAYATINI KAYBETTİ
Mezraya ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Jandarma, patlamayla ilgili inceleme başlattı.