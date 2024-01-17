Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

İHA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi'ndeki Mertoğlu Pasajı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki N.G. yaralandı.
Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi.
Yaralı çocuk bulunduğu yerden kurtarılarak Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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