Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk hastaneye kaldırıldı Ağrı'da asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi'ndeki Mertoğlu Pasajı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki N.G. yaralandı.

Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Yaralı çocuk bulunduğu yerden kurtarılarak Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)