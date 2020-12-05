Ağrı’da baba ve 2 çocuğu, yangında öldü

Evlerinde çıkan yangından eşi ve 2 çocuğunu kurtaran adam, diğer 2 çocuğunu kurtarmaya girdiği evde çocuklarıyla birlikte can verdi.

Ağrı'da bulunan Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait 2 katlı müstakil evin üst katında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı.

Özgür Murat, içeride uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı.

BABA VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Ancak geri çıkmayı başaramayan Özgür Murat ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

MORGA KALDIRILDI

Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Özgür Murat ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.













