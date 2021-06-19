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    Ağrı'da bir haftadır aranan kayıp gencin cesedi baraj kenarında bulundu

    Ağrı'da bir haftadır kayıp olan Hasan Beydüz'ün cesedi Yazıcı Barajı kenarında bulundu.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 00:51
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    Ağrı'da bir haftadır aranan kayıp gencin cesedi baraj kenarında bulundu

    Bugün akşam saatlerinde Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin bir hafta önce kaybolan Hasan Beydüz’e ait olduğunu belirledi.

    Ağrı da bir haftadır aranan kayıp gencin cesedi baraj kenarında bulundu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Beydüz’ün cenazesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
    Öte yandan Beydüz’ün ailesi bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Ağrı da bir haftadır aranan kayıp gencin cesedi baraj kenarında bulundu #2

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