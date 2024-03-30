DHA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Rıfkı Başkaya Caddesi'nde aracına binmek isteyen Baran Can, kendisini takip eden yüzü maskeli kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
Saldırganın peş peşe ateş ettiği Baran Can, kolundan yaralandı.
Yaşananlar kamerada
Saldırı güvenlik kamerasına yansırken saldırgan ara sokağa girip kaçtı.
Baran Can, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Durumu iyi
Tedaviye alınan Baran Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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