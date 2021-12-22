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    Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı

    Ağrı’da buzlanan yolda kontrolden çıkan araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 20:16
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 20:29
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    Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı

    Ağrı şehir merkezinde akşam saatlerinde etkili olan karın ardından buzlanan yolda ilerleyen bir araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı ardından takla atarak yola devrildi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Olay yerine gelen polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı VİDEO

    Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı #1

    Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı #2

    Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı #3

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