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    Ağrı'da buzlu yolda kayan tankerin önünden son anda kaçtı

    Eleşkirt ilçesinde görevli bir asker, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yakıt tankerinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar görüntülendi.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 05:50
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 06:37
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    Ağrı'da buzlu yolda kayan tankerin önünden son anda kaçtı

    Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Cemal Polat yönetimindeki 34 AG 0137 plakalı yakıt yüklü tanker, buzlu yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirme sonucu şarampole devrildi.

    ARKADAŞLARI UYARINCA SON ANDA KAÇTI

    Kaza öncesinde, kaza yapan bir askeri aracın kurtarılma çalışmaları için yol güvenliği sağlayan bir asker ise devrilen tankerin altında kalmaktan arkadaşlarının bağırması üzerine son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Ağrı'da buzlu yolda kayan tankerin önünden son anda kaçtı - VİDEO

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kaza sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Polat, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılırken, tanker ise vinç yardımı ile kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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