Ağrı'da bir caminin bodrum katındaki kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.

Ağrı il merkezi Sıtkiye Mahallesi'ndeki caminin kalorifer kazanı ile odun ve kömürlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUVARI KIRIP SU SIKTILAR

Yoğun duman nedeniyle yangına bordum kapısından yeterli düzeyde müdahale edemeyen ekipler, arka bölümde kazmalarla duvarı kırıp içeriye su sıktı.

Ağrı'da cami kazanında yangın çıktı VİDEO









3 SAAT SONRA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Daha sonra oksijen maskelerini takarak içeri giren ekipler, 3 saatlik çalışmayla yangını söndürebildi.

Öte yandan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine dumandan etkilenmemesi için ayran ikram etti.



