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    Ağrı'da cami kazanında yangın çıktı

    Ağrı'da bir caminin bodrum katındaki kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.
    • AA
    • 12.01.2022 - 00:53
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 01:15
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    Ağrı'da cami kazanında yangın çıktı

    Ağrı il merkezi Sıtkiye Mahallesi'ndeki caminin kalorifer kazanı ile odun ve kömürlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    DUVARI KIRIP SU SIKTILAR

    Yoğun duman nedeniyle yangına bordum kapısından yeterli düzeyde müdahale edemeyen ekipler, arka bölümde kazmalarla duvarı kırıp içeriye su sıktı.

    Ağrı'da cami kazanında yangın çıktı VİDEO


    Ağrı da cami kazanında yangın çıktı #1

    3 SAAT SONRA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Daha sonra oksijen maskelerini takarak içeri giren ekipler, 3 saatlik çalışmayla yangını söndürebildi.

    Öte yandan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine dumandan etkilenmemesi için ayran ikram etti.

    Ağrı da cami kazanında yangın çıktı #2

    Ağrı da cami kazanında yangın çıktı #3

    Ağrı da cami kazanında yangın çıktı #4


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