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    Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişi son anda kurtuldu

    Eleşkirt ilçesinde üzerinde kar kütlesi bulunan akaryakıt istasyonunun çatısının çökme anı ve oradaki 5 kişinin saniyelerle kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 26.03.2022 - 03:12
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 03:13
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    Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişi son anda kurtuldu

    Eleşkirt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısı, bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla karla kaplandı.

    Kar kütlesinin ağırlığına daha fazla dayanamayan çatının bir kısmının çökmesi sonucu, istasyonda bulunan bir araç kullanılamaz hale geldi.

    SANİYELERLE KURTULDULAR

    İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 kişinin çökme anından saniyeler önce çatının altından geçmesi yer aldı.

    Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişi son anda kurtuldu - VİDEO

    Ağrı da çatısı çöken istasyondan 5 kişi son anda kurtuldu #1

    Ağrı da çatısı çöken istasyondan 5 kişi son anda kurtuldu #2

    Ağrı da çatısı çöken istasyondan 5 kişi son anda kurtuldu #3


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