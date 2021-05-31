Ağrı'da çiftçiler 30 derece sıcağın altında çalışıyor

Ağrı'da çiftçiler güneş altında çalışmaya devam ederken; fasulye, salatalık, kavun, karpuz gibi ürünlerin tohumları ekiliyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde çiftçiler, çalışmalarını artan sıcaklığa rağmen sürdürmeye devam ediyor.

Tarlalarına ektikleri ürünleri haziran sonunda alan çiftçiler, yol kenarlarında ve şehir merkezinde satış yaparak geçimlerini sağlıyor.

"DEVLETİMİZ BİZE DESTEK VERİYOR"

Kavurucu sıcaklar altında çalıştıkları tarlada iki aileye baktıklarını söyleyen çiftçi Fesih Yakut, “Bu sıcak altında, zor şartlarda emek veriyoruz. Mecburuz, çalışmazsak olmaz. Hep devletten beklemekle olmaz, kendimiz çalışıp kendimiz yiyeceğiz.

Çoluk çocuğumuzun geçimini yapacağız. Biz bu tarlada çalışarak iki aileye bakıyoruz. Pandemi olmasa yine iyi ama bu hastalık bizi perişan etti.

Allah razı olsun devletimizden, o da bize destek veriyor.

Haziran’ın 25’i gibi mahsulleri alacağız. Fasulye, salatalık, kavun, karpuz, lahana gibi ürünleri ekiyoruz.“ ifadelerine yer verdi.

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"BURASI OLMASAYDI GEÇİNEMEZDİK"

Bir ay boyunca sürekli çalıştıktan sonra topladıkları mahsulleri yol kenarında geçen arabalara sattıklarını belirten Mehmet Yakut ise “Bir ay boyunca çalışıp, ay sonunda mahsul alıyoruz. Sıcak altında 4-5 kişi sürekli çalışıyoruz.

Benim tek geçim kaynağım bu tarla. Burası olmasa biz geçinemeyiz.

İki kişi sürekli burada bekliyor. Şehir merkezinde, caddelerde ve yol kenarlarında arabalara satıyoruz.

Hastalık yüzünden hayat durmuş. Eve ekmek götürmek gerçekten zor.” şeklinde konuştu.



