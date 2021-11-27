- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ağrı'da çıkan yangında 16 hayvan öldü
Ağrı'da çıkan yangında 16 hayvan öldü
Ağrı’da bir kalorifer dairesinde çıkan yangının sıçradığı ahırda 16 küçükbaş hayvan telef oldu.
- DHA
- 27.11.2021 - 23:38
Ağrı’da saat 20.00 sıralarında merkez Fırat Mahallesi’nde oturan Halil Sümbül’ün evinin kat kaloriferinin bulunduğu dairede çıkan yangın hemen yanındaki ahıra sıçradı.
YANGINDA 16 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
Vatandaşların bilgi vermesi üzerine Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü yangında ahırda bulunan 16 küçükbaşın öldüğü tespit edildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.