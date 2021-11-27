Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
700.948
1.02%
BTXN Coin
50.75
12.77%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Ağrı'da çıkan yangında 16 hayvan öldü

    Ağrı’da bir kalorifer dairesinde çıkan yangının sıçradığı ahırda 16 küçükbaş hayvan telef oldu.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 23:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı'da çıkan yangında 16 hayvan öldü

    Ağrı’da saat 20.00 sıralarında merkez Fırat Mahallesi’nde oturan Halil Sümbül’ün evinin kat kaloriferinin bulunduğu dairede çıkan yangın hemen yanındaki ahıra sıçradı.

    YANGINDA 16 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

    Vatandaşların bilgi vermesi üzerine Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

    Ekiplerin söndürdüğü yangında ahırda bulunan 16 küçükbaşın öldüğü tespit edildi.

    Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Ağrı da çıkan yangında 16 hayvan öldü #1

    Ağrı da çıkan yangında 16 hayvan öldü #2

    Ağrı da çıkan yangında 16 hayvan öldü #3

    Ağrı da çıkan yangında 16 hayvan öldü #4

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir