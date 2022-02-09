Ağrı’da dere yatağından girip, 16 kilo altın çaldılar

Dere yatağı üzerindeki 5 katlı binanın en altındaki kuyumcu dükkanına, zeminden açtıkları yerden giren hırsızlar, altın dolu kasayı çalarak kaçtı. Polis, 16 kilo altını çalan şüphelileri arıyor.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Caddesi'nde gece yarısı 5 katlı binanın altından geçen dere yatağına giren hırsızlık şüphelileri, en alt katta kalan kuyumcu dükkanının hizasında durdu.

İş yerinin beton zemininde delik açan şüpheliler, özel yapılan vitrin kasasına ulaştı.

16 KİLO ALTIN ÇALDILAR

Şüpheliler bu kasayı da oksijenli tüple kesip, piyasa değeri 13 milyon lira olan 16 kilo altınla kaçtı.

Şüpheliler, iş yerine dere yatağı altından girdikleri için güvenlik kameralarına yansımadı.

“BİR BAKTIM, HİÇ ALTIN YOK”

İş yeri sahibi Turgay İsmailoğulları, “Sabah iş yerime geldiğim zaman dükkanı açtım. Alt kasalardaki altınları serdim. Ancak otomatik vitrin kasasını kaldırdığım zaman bir baktım hiç altın yok. Dükkanın altından dere yatağı geçiyor. Oradan bir delik açıp soymuşlar. Polise haber verdim. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar. 14-15 kiloluk bir zararımız mevcut. Türk parası olarak karşılığı 13 milyon lira.” diye konuştu.

“TEK DİLEĞİMİZ ZANLILARIN KISA SÜREDE YAKALANMASI”

İlçede ilk kez böyle kuyumcu hırsızlığı yaşandığını belirten Doğubayazıt Kuyumcular Odası Başkanı Murat İsmailoğulları ise “Soyulan kuyumcu amcamın oğlu. Çok üzüldük. İlçemizde 34 kuyumcu bulunmakta. Bugüne kadar bir iki yüzük çalınmıştır. Onun dışında hiç böyle büyük bir olay yaşanmadı. DSİ'ye ait bu dere yatağının üzerinde 5 katlı bir bina bulunuyor. Alt katında da iş yerleri var. Dere yatağından gelen hırsızlar iş yerinin altını oyarak boşaltmışlar. Bu nedenle ne alarm çalmış ne de görüntüleri yansımamış. Tek dileğimiz zanlıların kısa sürede yakalanması. Yoksa bu olay diğer hırsızlara cesaret verecek ve uykularımız kaçacak.” dedi.