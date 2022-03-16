Petrol
99.73
1.34%
Euro
16.15
0.40%
Dolar
14.74
0.26%
Altın
910.97
0.54%
Borsa
2079
-0.44%
Bitcoin
578.877
-1.61%
BTXN Coin
39.41
1.62%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    Ağrı'da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dere yatağı üzerindeki 5 katlı binanın en altındaki kuyumcu dükkanına, zeminden açtıkları yerden giren ve yaklaşık 16 kilo altın çalan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 03:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı'da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama

    Ağrı'da 5 Ocak günü Büyük Ağrı Caddesi'nde 5 katlı binanın altından geçen dere yatağına giren hırsızlık şüphelileri, en alt katta kalan kuyumcu dükkanının hizasında durdu.

    16 KİLO ALTINLA KAÇTILAR

    İş yerinin beton zemininde delik açan şüpheliler, özel yapılan vitrin kasasına ulaştı. Şüpheliler bu kasayı da oksijenli tüple kesip, yaklaşık 16 kilo altınla kaçtı. Şüpheliler, iş yerine dere yatağı altından girdikleri için güvenlik kameralarına yansımadı. Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #1

    ÖNCE GÖZCÜLER TUTUKLANDI

    Soygundan sonra çok yönlü soruşturma başlatan Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü, olayın gerçekleşmesinde malzeme temin ederek gözcülük yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

    Sorguları tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kuyumcu soygunuyla ilgili istihbarı çalışmalar sonucu polis İstanbul, Balıkesir ve Doğubayazıt’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Balıkesir’de 3, İstanbul’da 3, Doğubayazıt’ta ise 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #2

    DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTILAR

    Polis, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde dedektör kullanarak arama yaptı. Polis, Doğubayazıt’ta 175,9 gram, Balıkesir’de 1 kilo 193 gram, İstanbul’da ise 1 kilo 480,35 gram altın; 2 adet tabanca, 73 adet 9,19 milimetrelik fişek, 2 adet 7,65 milimetrelik fişek, 3 adet av tüfeği, 2 adet oksijen tüpü ve 1 adet metal el testeresi ele geçirildi.

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #3

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #4

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #5

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #6

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #7

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #8

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #9

    Ağrı da dere yatağından girip kuyumcuyu soydular: 4 tutuklama #10


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400 oldu
    Ekonomi

    Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400 oldu

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Kira artışları konut satışını etkiliyor
    Emlak

    Kira artışları konut satışını etkiliyor

    Görüş Bildir