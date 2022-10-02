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    Ağrı'da dereye giren 2 kardeş boğuldu

    Ağrı'da serinlemek için dereye giren 15 ve 13 yaşlarında olan kardeşler Berat ile Berkay Köse, iş makinelerinin kum aldığı bölgede boğuldu.
    • 02.10.2022 - 18:13
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    Ağrı'da dereye giren 2 kardeş boğuldu

    Saat 14.30 sıralarında Ağrı'nın Fırat Mahallesi Suçatağı mevkinde meydana gelen olayda, İlhan ile Alev Köse çiftinin 3 çocuğundan 2'si olan Berat ve Berkay, serinlemek için mahalleden geçen Şeyran Deresi'ne girdi.

    Deredeki 2 metrelik çukurda çırpındılar

    Bir süre sonra 2 kardeş, iş makinelerinin kum aldığı noktada çırpınmaya başladı. Dere yatağındaki 2 metrelik çukurda çırpınan 2 kardeşi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, 2 kardeşi bulmak için çalışma başlattı.,

    2 kardeş hayatını kaybetti

    Ekipler, bir süre sonra 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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