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Ağrı'da dereye giren 2 kardeş boğuldu
Ağrı'da serinlemek için dereye giren 15 ve 13 yaşlarında olan kardeşler Berat ile Berkay Köse, iş makinelerinin kum aldığı bölgede boğuldu.
- 02.10.2022 - 18:13
Saat 14.30 sıralarında Ağrı'nın Fırat Mahallesi Suçatağı mevkinde meydana gelen olayda, İlhan ile Alev Köse çiftinin 3 çocuğundan 2'si olan Berat ve Berkay, serinlemek için mahalleden geçen Şeyran Deresi'ne girdi.
Deredeki 2 metrelik çukurda çırpındılar
Bir süre sonra 2 kardeş, iş makinelerinin kum aldığı noktada çırpınmaya başladı. Dere yatağındaki 2 metrelik çukurda çırpınan 2 kardeşi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, 2 kardeşi bulmak için çalışma başlattı.,
2 kardeş hayatını kaybetti
Ekipler, bir süre sonra 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.