Ağrı'da dereye giren 2 kardeş boğuldu

Ağrı'da serinlemek için dereye giren 15 ve 13 yaşlarında olan kardeşler Berat ile Berkay Köse, iş makinelerinin kum aldığı bölgede boğuldu.

Saat 14.30 sıralarında Ağrı'nın Fırat Mahallesi Suçatağı mevkinde meydana gelen olayda, İlhan ile Alev Köse çiftinin 3 çocuğundan 2'si olan Berat ve Berkay, serinlemek için mahalleden geçen Şeyran Deresi'ne girdi.

Deredeki 2 metrelik çukurda çırpındılar

Bir süre sonra 2 kardeş, iş makinelerinin kum aldığı noktada çırpınmaya başladı. Dere yatağındaki 2 metrelik çukurda çırpınan 2 kardeşi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, 2 kardeşi bulmak için çalışma başlattı.,

2 kardeş hayatını kaybetti

Ekipler, bir süre sonra 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.





















