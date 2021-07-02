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    Ağrı'da öğretmenleri taşıyan otobüs devrildi

    Kazada 27 kişi yaralanırken, yaralılar için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Otobüste çoğunlukla öğretmenlerin bulunduğu belirtildi.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 17:36
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    Ağrı'da öğretmenleri taşıyan otobüs devrildi

    Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Kayadibi mevkisinde seyir halinde olan ve öğretmenleri taşıyan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    27 KİŞİ YARALANDI

    Yolcu otobüsü, yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi.

    Kazada otobüste bulunan 27 kişi yaralandı.

    Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulans helikopter ve ambulanslarla, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

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