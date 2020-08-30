Ağrı'da dilek balonuyla evlenme teklifi yapan kişi yangın çıkardı

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sevgilisine İshak Paşa Sarayı yakınlarında evlenme teklifinde bulundu.

Genç kızın teklifi kabul etmesinden sonra mum yakılarak havaya bıraktıkları dilek balonu Yemlihan Tan'a ait saman balyalarının yanına düşerek, yangına sebep oldu.

HAYVANLAR TELEF OLMADAN, TAHLİYE EDİLDİ

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Yemlihan Tan ile birlikte ahırlarda bulunan yaklaşık 400 adet büyük ve küçükbaş hayvanı tahliye etti.

Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı İZLE

İtfaiyenin yangına müdahale ettiği olayda maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.