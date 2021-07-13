Ağrı'da düğüne gidenlerin minibüsü dereye uçtu

Düğün için Adıyaman'dan yola çıkan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkisinde, Adıyaman'dan gelenlerin bulunduğu 02 DB 220 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrildi.

Köylüler ve yoldan geçen sürücüler, minibüstekileri güçlükle çıkardı.

13 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt'teki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin ayaklarında ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.