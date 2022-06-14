Ağrı'da duvarı delip 900 bin TL'lik altın çaldılar

Ağrı'da duvarı delip 900 bin TL'lik altın çaldılar

Ağrı'da yandaki dükkanın duvarını girip kuyumcu dükkanına giren hırsızlar 900 bin TL'lik altın çaldılar. Polisin çalışmalarının sonucunda şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da hırsızlar bir kuyumcu dükkanını soymak için bitişiğinde bulunan eski bir dükkandan duvarları kırarak kuyumcuya ulaştılar.

Duvarı kırıp içeri giren soyguncular yaklaşık 900 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karıştılar.

İhbarı alan emniyet güçleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra 3 şüpheli yakalamak için çalışma başlatı.

1 şüpheli tutuklandı

Bu çerçevede yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde tespit edilen şahıslardan E.Y, düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da duvarı delip 900 bin TL'lik altın çaldılar VİDEO







