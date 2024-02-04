Ağrı'da evin damı çöktü: Altında kalmaktan son anda kurtuldu Doğubeyazıt ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı oluşan su birikintisi, toprak evin damını yıktı.

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İHA

Hava sıcaklıklarının düşmesi yağmuru beraberinde getirirken olumsuz etkilerini de göstermeye devam ediyor..

Bu bölgelerden biri de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi oldu.

Su birikintisi toprak evin damını yıktı

Kentte son zamanlarda yağan kar yağışından dolayı su ve kar birikintileri oluştu.

Bu durum eski evin damını yerle bir etti.

Son anda kurtuldu

Yalnız yaşayan 55 yaşındaki Hatun Çıryanaklı ise çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çıryanaklı’nın, hasta olduğu için evin üzerindeki su birikintisini temizleyemediği için damın çöktüğü anlaşıldı.

Toprak evin birçok yerinde görünen çatlaklar ise dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)