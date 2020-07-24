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- Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
- İHA
- 24.07.2020 - 10:33
- Güncelleme : 24.07.2020 - 10:33
Trabzon'dan Ağrı'nın Patnos ilçesine gitmek için yola çıkan M. Hanifi Yıldız idaresindeki 06 FN 4326 plakalı araç, Patnos'a 9 kilometre kala Kuruyaka köyü yakınlarında refüje çarparak takla attı.
Kazada Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı.
2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Efkan (7), Efecan Yıldız (13) ve Şafi Dilmaç (20) hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.