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    Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

    Ağrı'nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 10:33
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    Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

    Trabzon'dan Ağrı'nın Patnos ilçesine gitmek için yola çıkan M. Hanifi Yıldız idaresindeki 06 FN 4326 plakalı araç, Patnos'a 9 kilometre kala Kuruyaka köyü yakınlarında refüje çarparak takla attı.

    Kazada Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı.

    2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Efkan (7), Efecan Yıldız (13) ve Şafi Dilmaç (20) hayatını kaybetti.

    Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti #1

    Diğer yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.

    Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti #2

    Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti #3

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