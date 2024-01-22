Ağrı'da göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı yakınlarındaki altyapı kazı çalışması esnasında bir işçi, göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Göçük altından cansız bedeni çıkarıldı
Göçük altından çıkarılan 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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