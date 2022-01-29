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    Ağrı'da husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü

    Patnos ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 15:04
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    Ağrı'da husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü

    Ağrı'nın Patnos ilçesi aralarında 6 yıldır husumet bulunan akraba Bilici ve Karahan aileleri bugün barışmak için bir araya geldi.

    Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    SİLAHLARA DAVRANDILAR

    Silahların da kullanıldığı kavgada Reşat Bilici yaşamını yitirdi, Kemal Karahan ile aileleri barıştırmak için arabuluculuk yapan İdris Özkaya yaralandı.

    Ağrı'da husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü VİDEO

    2 KİŞİ ÖLDÜ

    Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkaya da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Güvenlik güçleri yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

    Olay sırasında cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise silah sesleri duyuldu.

    Ağrı da husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü #1

    Ağrı da husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü #2

    Ağrı da husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü #3

    Ağrı da husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü #4


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