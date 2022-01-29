Patnos ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesi aralarında 6 yıldır husumet bulunan akraba Bilici ve Karahan aileleri bugün barışmak için bir araya geldi.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SİLAHLARA DAVRANDILAR

Silahların da kullanıldığı kavgada Reşat Bilici yaşamını yitirdi, Kemal Karahan ile aileleri barıştırmak için arabuluculuk yapan İdris Özkaya yaralandı.

Ağrı'da husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü VİDEO

2 KİŞİ ÖLDÜ

Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkaya da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Olay sırasında cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise silah sesleri duyuldu.













