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- Ağrı’da, kaçak göçmenlerin minibüsü kaza yaptı
Ağrı’da, kaçak göçmenlerin minibüsü kaza yaptı
Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, kaza yaptı. 3 kaçak göçmen yaralanırken, sürücü ve diğer kaçak göçmenler olay yerinden kaçtı.
- İHA
- 14.12.2021 - 08:54
- Güncelleme : 14.12.2021 - 09:23
Ağrı-Doğubayazıt yolunda kontrollere takılmak istemeyen insan kaçakçıları, dağ yolunu kullandı.
Doğubayazıt ilçesine bağlı Sulucem köyünde, İran’dan gelen kaçak göçmenleri teslim alan insan kaçakçısının minibüsü, Kervansaray köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
YAYA OLARAK KAÇTILAR
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kaçak göçmen yaralanırken, araçta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 25 kaçak göçmen ve araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kazada yaralananlar, ilk tedavilerini ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazadan sonra kaçan sürücü ve kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.