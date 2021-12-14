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Ağrı’da, kaçak göçmenlerin minibüsü kaza yaptı

Ağrı’da, kaçak göçmenlerin minibüsü kaza yaptı

Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, kaza yaptı. 3 kaçak göçmen yaralanırken, sürücü ve diğer kaçak göçmenler olay yerinden kaçtı.