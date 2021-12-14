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    Ağrı’da, kaçak göçmenlerin minibüsü kaza yaptı

    Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, kaza yaptı. 3 kaçak göçmen yaralanırken, sürücü ve diğer kaçak göçmenler olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:23
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    Ağrı’da, kaçak göçmenlerin minibüsü kaza yaptı

    Ağrı-Doğubayazıt yolunda kontrollere takılmak istemeyen insan kaçakçıları, dağ yolunu kullandı.

    Doğubayazıt ilçesine bağlı Sulucem köyünde, İran’dan gelen kaçak göçmenleri teslim alan insan kaçakçısının minibüsü, Kervansaray köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

    YAYA OLARAK KAÇTILAR

    Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kaçak göçmen yaralanırken, araçta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 25 kaçak göçmen ve araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

    Ağrı’da, kaçak göçmenlerin minibüsü kaza yaptı #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kazada yaralananlar, ilk tedavilerini ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazadan sonra kaçan sürücü ve kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ağrı’da, kaçak göçmenlerin minibüsü kaza yaptı #2

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