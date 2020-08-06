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    Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

    Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 06.08.2020 - 16:28
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    Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

    Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında, bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ, 6 YARALI

    Aile bireylerinin karıştığı ve taş ile sopaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Cemil Genç'in damadı Ahmet Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kavgada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, sağlık ekiplerince Hamur ve Ağrı'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 6 yaralı ViDEO

    JANDARMADAN ÖNLEM

    Kavga sonrası kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, Bişar Genç'in oğlunun yaşadığı ev ile hayvanları için biriktirdiği otların ateşe verildiği öne sürüldü.

    Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 6 yaralı #1

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    Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 6 yaralı #3

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