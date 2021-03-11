Ağrı'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 2 ölü

Kar yağışının etkili olduğu kentte devrilen tırda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya köyü civarlarında A.Y.'nin kullandığı 02 EH 424 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerini bildirdi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü A.Y. ile araçta bulunan M.Ş.’nin hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan cenazeleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

A.Y. ile M.Ş.’nin cenazeleri Doğubayazıt D. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.