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    Ağrı'da koyunlarını otlatırken kaybolan vatandaşın cesedine ulaşıldı

    6 saatlik çalışma sonucu, 32 yaşındaki Doğan'ın cansız bedeni bulundu.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 17:56
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    Ağrı'da koyunlarını otlatırken kaybolan vatandaşın cesedine ulaşıldı

    Ağrı'da kaybolan Muhammed Doğan'dan acı haber geldi.

    Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Otlubayır köyünde, merada koyunlarını otlatan Doğan kayboldu.

    GÖL KENARINDA KIYAFETLERİNE RASTLANDI

    En son saat 10.00 sıralarında merada hayvanlarını otlatırken görülen Doğan, yakınları tarafından bulunamayınca jandarmaya haber verildi.

    Çevrede yapılan araştırmada, yağmur ve eriyen kar sularının oluşturduğu göl kenarında 32 yaşındaki Muhammed Doğan'a ait olduğu belirlenen şapka ve mont bulundu.

    Ağrı'da koyunlarını otlatırken kaybolan vatandaşın cesedine ulaşıldı ViDEO

    6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Doğan'ın göle düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Gölde botlarla, çevresinde de köpeklerle arama çalışması başlatıldı.

    Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla Doğan'ın gölde cansız bedeni bulundu. Doğan'ın yakınları o sırada sinir krizi geçirdi.

    Savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Muhammed Doğan'ın cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

    Ağrı da koyunlarını otlatırken kaybolan vatandaşın cesedine ulaşıldı #1

    Ağrı da koyunlarını otlatırken kaybolan vatandaşın cesedine ulaşıldı #2

    Ağrı da koyunlarını otlatırken kaybolan vatandaşın cesedine ulaşıldı #3

    Ağrı da koyunlarını otlatırken kaybolan vatandaşın cesedine ulaşıldı #4

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