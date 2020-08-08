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    Ağrı’da kuaföre giden gelin, kazada hayatını kaybetti

    Gelin arabasının kaza yapması sonucu gelin hayatını kaybederken, damat ve gelinin kuzeni ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 12:43
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    Ağrı’da kuaföre giden gelin, kazada hayatını kaybetti

    Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Adakent köyünden Tutak merkezde bulunan bir kuaföre giden gelin arabası, Adakent ile Karaağaç köyleri arasında karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu takla attı.

    GELİN ÖLDÜ, DAMAT AĞIR YARALANDI

    Meydana gelen trafik kazasında gelin Gülten Kutlay hayatını kaybederken, damat Bülent Tanay ve gelinin kuzeni olduğu öğrenilen bir kadın ağır yaralandı.

    Yaralılar, Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Ağrı’da kuaföre giden gelin, kazada hayatını kaybetti #1

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