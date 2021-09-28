Ağrı’da kulaktan dolma tedaviyi uygulayan kadının dizi yandı

Menisküs ağrıları için akraba tavsiyesi üzerine söğüt ağacı kabuğunu dizlerine saran Nalan Karakaya’nın sağ dizinde, 3’üncü dereceden yanık meydana geldi.

Ağrı’da ikamet eden evli ve 6 çocuk annesi Nalan Karakaya (55), dizindeki menisküs ağrılarını gidermek için akrabasının tavsiyesine uydu.

Karakaya, söğüt ağacı kabuğunu dizlerine sararak ağrılarının geçmesini umdu.

Fakat denediği yöntem, acıyı hafifletmek yerine daha fazla zarara yol açtı.

Sağ dizinde üçüncü derece yanık oluşan Karakay, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

“30 DAKİKA SONRA BÜYÜK ACI DUYDUM”

Nalan Karakaya, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Dizimde kireçlenme ve sıvı kaybı vardı. Bir akrabam, söğüt ağacının kabuğunu yakarak toz haline getirmiş ve bunu kullanmış. Bana, 'Biz kullandık, iyi geldi' diyerek toz şeklindeki ağaç kabuğunu verdi. Ben de dizime sardım ve 30 dakika sonra büyük bir acı duydum.

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“BİR DEFA YANDIM DAHA DA YANMAYACAĞIM”

Sargı bezini açtığımızda dizimde yanık oluşmuştu. Önce Ağrı'daki hastaneye sonra da Erzurum'a getirdiler. Doktorlar dizimde üçüncü derece yanık oluştuğunu söyledi. Bundan böyle alternatif tedavi veya birilerinin tavsiyesini kesinlikle kabul etmeyeceğim. Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah.”

“HEKİM DİYE GEÇİNEN BİRİSİ AKRABALARA ÖNERMİŞ”

Eşi İsmail Karakaya (65) ise, "Hekim diye geçinen birisi akrabalara, onlar da hanıma önermiş. Söğüt ağacının kabuklarını kurutup, yakarak toz haline getirmişler. Bu toz bel başta olmak üzere ağrı olan yerlere sarılarak tedavi ediliyormuş. Hanım da bunu uygulayınca dizinde yanık oluştu. Tedavi randımanlı olmadı. Biz de hastamızı Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürdük. Erzurum'a sevk ettiler. Burada gereken tedaviye başladılar." dedi.