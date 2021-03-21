2 kamyonet, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Hurdaya dönen araçların yanında tehdit ifadeleri içeren not bulundu.

Ağrı’nın Merkez Fatih Mahallesi’nde dün gece iki kamyonet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Kamyon sahiplerinden Abbas Güngör, araçların yanında tehdit notu bulduklarını söyledi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kamyon sahiplerine de haber verildi.

Ağrı’da kundaklanan kamyonetlerin yanında tehdit notu bulundu ViDEO

KULLANILAMAZ DURUMA GELDİ

Yapılan müdahaleler sonucu çıkan yangın söndürüldü. Olay sonrası iki kamyonet kullanılamaz hale geldi.

“EKMEK TEKNEMİZDİ”

Abbas Güngör, şöyle konuştu:

"Olay sabaha karşı meydana geldi. Araçlarımız kundaklandı. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Kardeşim sabah fırına gidip çalışıyor. Fırıncı sabah kendisini almaya gelirken olayı fark edip bize haber verdi. O şekilde biz haberdar olduk. Emniyet ve itfaiye geldi. Yangın söndürüldü. Ondan sonra emniyete gidip ifade verdik. Yani olayın nasıl olduğunu anlattık. Şu an bekliyoruz. Bir de buraya bir tehdit notu bırakmışlar. Biz onu da karakola teslim ettik. Araçlarımız da zaten şu an görüldüğü gibi kullanılamaz durumda. Hurda olmuşlar. Bizim ekmek teknemizdi. Kimse ile bir husumetimiz ya da düşmanlığımız da yoktu. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.