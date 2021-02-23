Arkadaşlarıyla evde video çeken Muhammet Halim Taşdemir, başına dayadığı kurusıkı tabancadan çıkan kurşunla canından oldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Muhammet Halim Taşdemir, arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı.

Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

KURTARILAMADI

Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşdemir’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Öte yandan Taşdemir'in olay anında, "Bana bir şey olmaz" diyerek tetiğe bastığı ortaya çıktı.

Ağrı'da kurusıkı tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti

"KURUSIKIDAN BİR ŞEY OLMAZ SANDI"

Yeğeninin ölümü ile yıkıldıklarını söyleyen, 5 çocuk babası Berhan Taşdemir, pazar günü Muhammet'in kendilerinde kaldığını belirterek, "Kendisinden bir yaş küçük oğlumla birlikte ikisi odada oturmuş, cep telefonları ile uğraşıyormuş. O sırada bir ses duydum, evde silah olmadığı için aklıma bunu hiç getirmedim. 'Mutfakta bir şey düşmüştür' diye düşündüm. O sırada oğlum Ali yanıma gelip, 'Baba Muhammet kazayla kendisini vurdu' dedi. Muhammet sanırım filmlerden etkilenmiş ve silahı da başına götürerek 'Bana bir şey olmaz' demiş ve tetiğe basmış. Hayat dolu bir çocuktu. Silahı nereden almış bilmiyoruz. Eve geldiğinde silahı görsem elinden alırdım. Hepimiz yıkıldık. Kurusıkı olunca öldürmez, diye düşündü herhalde" dedi.

DEFNEDİLDİ

Muhammet Halim Taşdemir, dün ilçe mezarlığında toprağa verildi. Lise öğrencisi Taşdemir'in aynı zamanda markette çalıştığı öğrenilirken, polisin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.