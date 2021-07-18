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    Ağrı'da minibüs devrildi: 14 yaralı

    Refüje çarpan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yararlılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 17:17
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    Ağrı'da minibüs devrildi: 14 yaralı

    Ağrı’nın Patnos ilçesinde Ş.K. idaresindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, Gökoğlu köyü kavşağında refüje çarptı. Refüje çarpan minibüs devrildi.

    AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, aynı aileden oldukları öğrenilen E.K., M.K. ve M.K.'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

    Kazada yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Ağrı da minibüs devrildi: 14 yaralı #1

    Ağrı da minibüs devrildi: 14 yaralı #2

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