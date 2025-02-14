İHA
Ağrı'da feci bir trafik kazası meydana geldi.
Ağrı istikametinden Patnos istikametine seyreden tır sürücüsü M.H.E., Tutak-Karayazı kavşağı geldiği esnada, otoyola çıkmaya çalışan C.B. isimli sürücünün minibüsü ile çarpıştı.
Kaza çevredeki sürücüler tarafından sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
8 YARALI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste bulunan yolculardan M.G. ve sürücü C. B. ağır olmak üzere E.G. , M. R. T. , N. Ç. , İ. Ç. , M. B. ve M. H. E. isimli şahısların yaralandığını tespit etti.
KAZA ANI KAMERADA
Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlatırken yaralılar, Ağrı’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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