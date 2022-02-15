Ağrı'da minik Leyla'nın davasında 7 kişinin beraati onandı

İstinaf mahkemesi, 4 yaşında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla Aydemir'in davasında yargılanan 7 sanığın beraat kararını onadı.

Ağrı'nın merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018'de kayboldu.

Bulunması için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen yıl 2 Ekim'de görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ŞÜPHELİLER BERAAT ETTİ

Amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

AMCANIN DA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yusuf Aydemir ile ilgili karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Tüm sanıklar hakkında verilen hükümler bozulurken, sanık Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar verildi.

Bozma gerekçesi, gerçek fail veya faillerin tespitinde gereğinin yapılması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın mahkumiyetinin kararlaştırılması olması gösterildi.

AMCANIN TAHLİYESİNE İTİRAZ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in amcasının tahliyesiyle ilgili karara itiraz etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderilen başsavcılığın itiraz dilekçesinde, sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu bildirildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi kararında, "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin istinaf incelenmesi sonucu 21 Aralık 2020 tarih, 2020/2803 Esas ve 2020/2781 Karar sayılı bozma hükmü kararıyla birlikte sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından Cumhuriyet Savcısı'nın yerinde görülmeyen itirazının 'reddine', kararın itiraz edene Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce tebliğine, dosyanın Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne iadesine dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 5271 sayılı CMK'nın 271'inci maddesi gereğince kesin olmak üzere, 24 Aralık 2020'de oy birliğiyle karar verildi." denildi.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Leyla Aydemir davası, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, 2'nci duruşmanın ardından davayla ilgili kararını açıkladı.

Heyet, 7 sanığın da cezalandırılması için yeterli delil olmadığını belirterek, beraatlerine karar verdi. Mahkeme heyeti, istinaf yolunun da açık olduğunu bildirdi. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili faillerin bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulduğu da belirtildi.

AVUKAT BERAATLERE İTİRAZ ETTİ

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 7 sanıkla ilgili verdiği beraat sonrası gerekçeli kararın açıklanmasından sonra Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, itirazda bulundu. Tunç, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere davanın görüldüğü Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği itiraz dilekçesinde, sanıkların yargılandığı davada, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi’nin bozma ilamının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanan 7 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini hatırlattı.

Tunç, dilekçesinde istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek, tüm sanıklar bakımından beraat hükümlerinin bozulması, dosyanın yeniden incelenmesi ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep etti. Tunç'un itiraz dilekçesi üzerine, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gelen dosya 14 Şubat günü istinaf iritazlarının reddine, tüm sanikların beraatinin onanmasına karar verdi.