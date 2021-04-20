Oyun sırasında nehre düşüp kaybolan İpek Yıldız'ın, 19.5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Nehri'ne düşen İpek Yıldız'dan acı haber geldi.

Mollakara köyünde oturan Birsen ve Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan biri olan İpek, dün saat 14.00 sıralarında nehrin kenarında oynarken suya düştü.

NEHİRDE ARAMA ÇALIŞMASI

6 yaşındaki İpek'in yanındaki çocuklar, aileye haber verdi. İpek Ailesi ile köylüler, kendi çabalarıyla İpek'i bulamayınca durum jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında tüm çabalara rağmen İpek Yıldız'a ulaşılamadı.

SAATLER SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dün gece sonlandırılan arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Nehir boyunca yapılan çalışmalarla saat 09.30 sıralarında Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Nehre düştüğü noktaya 15 kilometre mesafede kaplıcalar bölgesinde sudan çıkarılan Yıldız, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ağrı'da nehre düşen 6 yaşındaki İpek'in cansız bedeni bulundu VİDEO