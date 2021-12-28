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    Ağrı'da nişan dönüşü kazada vefat eden iki genç toprağa verildi

    Nişan dönüşü Bursa’dan dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Mehmet Fatih Sönmez ve Ömer Faruk Sönmez memleketleri Ağrı’da toprağa verildi.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 21:13
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    Ağrı'da nişan dönüşü kazada vefat eden iki genç toprağa verildi

    İznik’teki nişandan dönerken Bursa’da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Mehmet Fatih Sönmez ve Ömer Faruk Sönmez’in cenazesi akşam saatlerinde memleketleri Ağrı’ya getirildi.

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

    Evlerinin önüne getirildikten sonra kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına getirilen Mehmet Fatih Sönmez ve Ömer Faruk Sönmez’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

    ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

    Cenaze törenine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Ağrı da nişan dönüşü kazada vefat eden iki genç toprağa verildi #1

    Ağrı da nişan dönüşü kazada vefat eden iki genç toprağa verildi #2

    Ağrı da nişan dönüşü kazada vefat eden iki genç toprağa verildi #3

    Ağrı da nişan dönüşü kazada vefat eden iki genç toprağa verildi #4

    Ağrı da nişan dönüşü kazada vefat eden iki genç toprağa verildi #5

    Ağrı da nişan dönüşü kazada vefat eden iki genç toprağa verildi #6

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